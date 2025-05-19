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Ранее судимый южноуралец задержан за поджог грузовой «ГАЗели»

В отношении пиромана завели уголовное дело.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области стражи порядка задержали пиромана-рецидивиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в Кизильском районе, в дежурную часть полиции обратились соседи хозяина уничтоженного огнём автомобиля «ГАЗель».

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники уголовного розыска провели подворовый обход, опросив свидетелей и очевидцев», — уточнили детали в пресс-службе управления.

Нарушителя закона удалось задержать в скором времени. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.