Ранее судимый южноуралец задержан за поджог грузовой «ГАЗели»

В Челябинской области стражи порядка задержали пиромана-рецидивиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
ЧП произошло в Кизильском районе, в дежурную часть полиции обратились соседи хозяина уничтоженного огнём автомобиля «ГАЗель».
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники уголовного розыска провели подворовый обход, опросив свидетелей и очевидцев», — уточнили детали в пресс-службе управления.
Нарушителя закона удалось задержать в скором времени. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.