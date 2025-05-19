В Дрибинском районе при пожаре погибла пенсионерка

Соседи заметили пожар, когда уже пылала кровля дома, и вызвали МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение дома и трех хозяйственных построек. При тушении пожара на веранде, пристроенной к дому, была найдена погибшая хозяйка дома, которая проживала одна.