В Дрибинском районе при пожаре погибла пенсионерка

18 мая в 23.41 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в д. Старокожевка. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1936 года рождения.
Соседи заметили пожар, когда уже пылала кровля дома, и вызвали МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение дома и трех хозяйственных построек. При тушении пожара на веранде, пристроенной к дому, была найдена погибшая хозяйка дома, которая проживала одна.
Пожар привел к значительным разрушениям: уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены дома, в бане и сараях повреждены стены и кровли. Причины пожара и гибели устанавливаются.
МЧС Беларуси обращает внимание граждан на важность соблюдения пожарной безопасности в домах престарелых родственников. Спасатели рекомендуют установить пожарные извещатели, провести ремонт печей и электропроводки, а также обучить пожилых людей правилам поведения в случае пожара. Эти меры могут существенно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и сохранить жизни.