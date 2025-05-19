В Магнитогорске возбудили уголовное дело после гибели челябинской акробатки

Следователи Магнитогорска возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели 22-летней акробатки в цирке. Девушку допустили выполнять опасный трюк без страховки. Она упала с высоты более четырех метров, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, 17 мая неустановленные сотрудники Магнитогорского госцирка нарушили требования охраны труда и допустили девушку к выполнению трюка на аттракционе «Колесо смелости» без страховки и пассировки. В итоге она сорвалась и упала на арену цирка с высоты более четырех метров. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.
Следователь СКР осмотрел место происшествия, запросил документацию, допросил очевидцев и ответственных за соблюдение требований охраны труда. Следствие продолжается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.