В Магнитогорске возбудили уголовное дело после гибели челябинской акробатки

По данным следствия, 17 мая неустановленные сотрудники Магнитогорского госцирка нарушили требования охраны труда и допустили девушку к выполнению трюка на аттракционе «Колесо смелости» без страховки и пассировки. В итоге она сорвалась и упала на арену цирка с высоты более четырех метров. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.