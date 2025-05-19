В России потушили 32 природных пожара за сутки

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 32 природных пожара на площади 32 242 гектара, сообщает в понедельник Авиалесоохрана.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 32 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 32 242 гектара», — говорится в сообщении.
К полуночи понедельника на территории РФ действовали 55 лесных пожаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае — там действовал 31 пожар на площади 640 115 гектаров.