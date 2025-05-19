В Куйтунском районе водитель выплатит 150 тысяч пострадавшему в аварии ребенку

В Куйтунском районе добились справедливости для ребенка, пострадавшего в ДТП. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области, в июне 2024 года в поселке Лермонтовском произошло вопиющее происшествие — 20-летний нетрезвый парень без водительских прав угнал автомобиль Toyota Camry, в котором спали хозяин машины и его трехлетний сын.
В аварии травмы получил 3-летний мальчик. Прокуратура Иркутской области.
— Не обращая внимания на непристегнутых пассажиров, нарушитель отправился в соседнюю деревню, но по дороге потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии 3-летний мальчик получил тяжелые травмы, — сообщают в агентстве.
Виновник ДТП уже понес уголовное наказание. Прокуратура Иркутской области.
Виновник ДТП уже понес уголовное наказание в виде лишения свободы и права управления транспортными средствами. Как ранее сообщала КП-Иркутск, он проведет в исправительной колонии 3,4 года.
Однако на этом история не закончилась — прокуратура подала иск о взыскании с ответчика 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему ребенку. Суд полностью удовлетворил требования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники украли более 8,7 миллиона рублей у жителей Приангарья за три дня.