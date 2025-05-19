В Куйтунском районе водитель выплатит 150 тысяч пострадавшему в аварии ребенку

В Куйтунском районе добились справедливости для ребенка, пострадавшего в ДТП. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области, в июне 2024 года в поселке Лермонтовском произошло вопиющее происшествие — 20-летний нетрезвый парень без водительских прав угнал автомобиль Toyota Camry, в котором спали хозяин машины и его трехлетний сын.