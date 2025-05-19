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Пропавшего в Башкирии молодого мужчину нашли мертвым

В Башкирии пропавший 40-летний мужчина найден мертвым.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 40-летнего Алмаза Туктарова из села Среднехозятово. Напомним, мужчина исчез 14 мая, с тех пор его судьба оставалась неизвестной.

Поиски сельчанина начались через два дня, 16 мая. Семья и волонтеры распространили информацию в социальных сетях и попросили помощи у жителей Башкирии. Родственники Алмаза надеялись, что мужчина найдется живым и здоровым, однако поиски завершились трагедией.

— Найден. Погиб, — сообщили волонтеры БашРегионСпас, не распространяясь о причинах гибели мужчины.

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