Экс-заммэра Казачинско-Ленского района ответит в суде за превышение полномочий

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый выступал в качестве заказчика на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». Экс-заммэра знал о том, что работы по контракту выполнены не в полном объеме, однако вопреки действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок подписал акты об их приемке. После подрядчику были оплачены работы, в том числе и те, которые по факту проведены не были.