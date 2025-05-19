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Экс-заммэра Казачинско-Ленского района ответит в суде за превышение полномочий

Бывший чиновник подписал акты приемки работ по ремонту стадиона, которые фактически выполнены не были.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Экс-заместитель мэра Казачинско-Ленского района предстанет перед судом по делу о превышении полномочий. Установлено, что бывший чиновник, зная, что капремонт стадиона был выполнен не полностью, все равно подписал акты о приемке работ. Уголовное дело по факту преступления направлено в суд, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый выступал в качестве заказчика на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». Экс-заммэра знал о том, что работы по контракту выполнены не в полном объеме, однако вопреки действующему законодательству о контрактной системе в сфере закупок подписал акты об их приемке. После подрядчику были оплачены работы, в том числе и те, которые по факту проведены не были.

Как уточняет прокуратура, компания в том числе не выполнила работы по укладке бетонного основания для беговой дорожки, сектора для прыжков в длину, баскетбольного и волейбольного полей. Ущерб от действий фигуранта дела составил более 6 млн рублей. Отметим, что в ходе предварительного расследования работы были выполнены в полном объеме.