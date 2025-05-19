В Перми бывшую чиновницу мэрии обвинили в крупной взятке от строительной фирмы

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в июле 2022 года директор одной из местных строительных организаций перевел подозреваемой наличные в виде взятки в размере 5 миллионов 545 тысяч рублей. Взамен руководитель фирмы планировал получить от чиновницы содействие в процессе исполнения муниципальных контрактов.