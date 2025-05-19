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В Перми бывшую чиновницу мэрии обвинили в крупной взятке от строительной фирмы

Бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Источник: ТАСС

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в июле 2022 года директор одной из местных строительных организаций перевел подозреваемой наличные в виде взятки в размере 5 миллионов 545 тысяч рублей. Взамен руководитель фирмы планировал получить от чиновницы содействие в процессе исполнения муниципальных контрактов.

На период следствия подозреваемая была помещена под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора на ее имущество наложен арест.

Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.