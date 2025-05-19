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Омичку осудили на 7 лет за убийство любимого

Преступление было совершено осенью 2024 года.

Источник: Freepik

В Омской области осудили 35-летнюю жительницу Марьяновского района по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она признана виновной в совершении преступления — сообщили в облпрокуратуре.

Было установлено, что ночью 16 ноября 2024 года омичка выпивала и поссорилась со своим сожителем. Он ударил её, а она в ответ взяла нож и пырнула любимого в область живота. От полученного ранения мужчина скончался.

Вину сельчанка признала полностью.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что в Омске осудили мужчину за изнасилование девушки в 2000 году. Мужчину задержали спустя 24 года.