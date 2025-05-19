Калининградка осуждена за злостную неуплату алиментов

Согласно решению суда, начиная с момента возбуждения исполнительного производства, женщина обязана была перечислять половину регионального прожиточного минимума в качестве ежемесячных алиментных выплат своей дочери, родившейся в 2019 году и проживающей совместно с отцом. Однако мать неоднократно игнорировала предписания судебного исполнителя и отказалась исполнять обязанности родителя, накопив долг перед ребёнком на сумму около 170 тыс. рублей.
При отсутствии официальных доходов и иного имущества судебные приставы сначала пытались привлечь женщину к административной ответственности согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних»). Гражданке назначили исправительные работы, однако и это решение она проигнорировала.
Так как меры административного воздействия оказались неэффективны, против нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса РФ («Злостная неуплата средств на содержание несовершеннолетних»), предусматривающее уголовную ответственность за подобное поведение родителей.
Итогом разбирательства стало назначение женщине восьми месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. За период нахождения в заключении 70% её заработка будут удерживаться в счёт погашения образовавшейся задолженности по алиментам и дальнейшего содержания ребёнка.