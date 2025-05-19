Калининградка осуждена за злостную неуплату алиментов

Согласно решению суда, начиная с момента возбуждения исполнительного производства, женщина обязана была перечислять половину регионального прожиточного минимума в качестве ежемесячных алиментных выплат своей дочери, родившейся в 2019 году и проживающей совместно с отцом. Однако мать неоднократно игнорировала предписания судебного исполнителя и отказалась исполнять обязанности родителя, накопив долг перед ребёнком на сумму около 170 тыс. рублей.