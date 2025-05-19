Пьяный водитель насмерть сбил супругов в Дзержинском

Против водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока же он сидит под административным арестом на 10 суток за тонировку, из-за которой, по его словам, он и не заметил людей, сообщает МВД по Красноярскому краю.