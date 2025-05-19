Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель насмерть сбил супругов в Дзержинском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 17 мая в селе Дзержинское случилась трагедия. 23-летний водитель на «семерке», мчась с превышением скорости по улице Денисовской, сбил семейную пару, которая шла по обочине в том же направлении.

Источник: РИА "Новости"

По словам самого водителя, он недавно затонировал стекла и якобы не заметил людей вовремя — увидел их только за 30 метров до столкновения и не успел затормозить. К тому же, как показала проверка, парень был пьян — алкотестер выдал 0,36 мг/л.

Мужчина 48 лет и женщина 43 лет от полученных травм скончались на месте.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока же он сидит под административным арестом на 10 суток за тонировку, из-за которой, по его словам, он и не заметил людей, сообщает МВД по Красноярскому краю.