Женщина с муляжом бомбы пыталась ограбить АЗС в Красноярском крае

По данным следствия, молодая женщина стала жертвой телефонных мошенников: неизвестные убедили её взять займы в микрофинансовых организациях на общую сумму 21 тыс. рублей. Полученные средства она перевела по указанию злоумышленников, после чего, находясь под психологическим давлением, была принуждена совершить грабеж. Следуя их инструкциям, девушка пришла на одну из городских АЗС и, угрожая муляжом взрывного устройства, потребовала передать ей денежные средства из кассы.