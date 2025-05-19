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Женщина с муляжом бомбы пыталась ограбить АЗС в Красноярском крае

В Назарово Красноярского края 22-летняя девушка предприняла попытку ограбления автозаправки, угрожая сотруднику муляжом самодельного взрывного устройства. По данным МВД, женщина действовала под давлением телефонных мошенников, которые заставили её взять займы и затем совершить грабёж. Подозреваемая задержана на месте преступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Назарово Красноярского края полиция задержала 22-летнюю гражданку, которая пыталась завладеть деньгами из кассы автозаправочной станции. Для этого она угрожала сотрудникам АЗС муляжом взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным следствия, молодая женщина стала жертвой телефонных мошенников: неизвестные убедили её взять займы в микрофинансовых организациях на общую сумму 21 тыс. рублей. Полученные средства она перевела по указанию злоумышленников, после чего, находясь под психологическим давлением, была принуждена совершить грабеж. Следуя их инструкциям, девушка пришла на одну из городских АЗС и, угрожая муляжом взрывного устройства, потребовала передать ей денежные средства из кассы.

Попытка преступления была пресечена сотрудниками Росгвардии, которые задержали подозреваемую на месте. Находившийся при женщине муляж самодельного взрывного устройства был изъят, и экспертиза установила, что он не представляет опасности.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабёж группой лиц по предварительному сговору. Согласно ч. 2 ст. 161 УК РФ, такое деяние может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.