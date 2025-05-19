Женщина с муляжом бомбы пыталась ограбить АЗС в Красноярском крае

По данным следствия, молодая женщина стала жертвой телефонных мошенников: неизвестные убедили её взять займы в микрофинансовых организациях на общую сумму 21 тыс. рублей. Полученные средства она перевела по указанию злоумышленников, после чего, находясь под психологическим давлением, была принуждена совершить грабеж. Следуя их инструкциям, девушка пришла на одну из городских АЗС и, угрожая муляжом взрывного устройства, потребовала передать ей денежные средства из кассы.
Попытка преступления была пресечена сотрудниками Росгвардии, которые задержали подозреваемую на месте. Находившийся при женщине муляж самодельного взрывного устройства был изъят, и экспертиза установила, что он не представляет опасности.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабёж группой лиц по предварительному сговору. Согласно ч. 2 ст. 161 УК РФ, такое деяние может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.