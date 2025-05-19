Омич, осуждённый за пособничество терроризму, получил 17 лет колонии

Во Втором Восточном окружном военном суде в Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в содействии международной террористической организации. Дело было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ России по Омской области.
По данным ведомства, двое выходцев из стран Центральной Азии, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в контакт с участником террористической группировки, находящимся в международном розыске. Мужчины собирали деньги, предположительно для покупки оружия боевикам, изучали способы изготовления самодельных взрывных устройств и проходили дистанционное обучение по минно-взрывному делу. Их целью был выезд за пределы России для участия в вооружённых конфликтах в составе запрещённой организации.
Один из фигурантов признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая содействие террористической деятельности, покушение на совершение преступления террористической направленности и прохождение обучения с целью терроризма. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые два года он проведёт в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.
Второй фигурант ожидает судебного решения.