Омич, осуждённый за пособничество терроризму, получил 17 лет колонии

Один из фигурантов признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая содействие террористической деятельности, покушение на совершение преступления террористической направленности и прохождение обучения с целью терроризма. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые два года он проведёт в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.