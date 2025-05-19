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Жительница Омской области получила 7 лет за жестокую расправу над сожителем

Женщина несколько лет страдала от избиений мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Москаленский районный суд Омской области приговорил 35-летнюю местную жительницу к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ее сожителя.

Следствием установлено, что трагедия произошла в ночь на 16 ноября 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила мужчину ножом в живот. От полученной травмы мужчина скончался на следующий день.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и пояснила, что убитый неоднократно поднимал на нее руку, нанося систематические побои.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мы писали, что пьяный 17-летний подросток устроил ДТП на угнанном «Фольксвагене» в Омске.