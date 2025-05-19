Школу № 91 в Самаре эвакуировали из-за ложной тревоги

Утром в понедельник, 19 мая 2025 года, в Самаре эвакуировали школу № 91 на улице Балаковской. На место выезжали пожарные. Что случилось в учебном заведении, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
«В 10:28 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в школе в Советском районе. Прибывшие подразделения установили, что это была ложная тревога», — сообщили в оперативном ведомстве.
В целях безопасности из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 1020 человек, в том числе 960 детей. Никто из них не пострадал.