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Школу № 91 в Самаре эвакуировали из-за ложной тревоги

В МЧС рассказали, что случилось в школе № 91 в Самаре, где прошла эвакуация.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 19 мая 2025 года, в Самаре эвакуировали школу № 91 на улице Балаковской. На место выезжали пожарные. Что случилось в учебном заведении, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«В 10:28 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в школе в Советском районе. Прибывшие подразделения установили, что это была ложная тревога», — сообщили в оперативном ведомстве.

В целях безопасности из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 1020 человек, в том числе 960 детей. Никто из них не пострадал.