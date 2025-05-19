В Волковыске двое мужчин устроили стрельбу из винтовки и пистолета

Сообщается, что в Волковский РОВД поступила информация о том, что в общественном месте двое мужчин устроили стрельбу по бутылкам. Сотрудники милиции смогли выяснить, что выстрелы были сделаны из винтовки и пистолета, которые по внешним признакам схожи на пневматическое оружие.