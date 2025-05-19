В Волковыске двое мужчин устроили стрельбу из винтовки и пистолета. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в Волковский РОВД поступила информация о том, что в общественном месте двое мужчин устроили стрельбу по бутылкам. Сотрудники милиции смогли выяснить, что выстрелы были сделаны из винтовки и пистолета, которые по внешним признакам схожи на пневматическое оружие.
В момент проведения экспертизы специалисты установили, что винтовка была изготовлена заводским способом и относится к пневматическому оружию. Говорится, что она предназначена для стрельбы пулями калибра 4,5 миллиметра. Что касается пистолета, то он был изготовлен заводским способом и является пневматическим газобаллонным пистолетом модели «МР-654К» калибра 4,5 миллиметра.
«Данный пистолет относится к изделиям, конструктивно сходным с пневматическим оружием и к категории пневматического оружия не относится», — уточнили в ГКСЭ.
В пресс-службе заметили, что молодые люди не смогли объяснить сотрудникам милиции свой поступок. Кроме того, они не смогли предоставить необходимые документы на пневматическое оружие. По указанному факту проводится проверка.
Судэксперты отреагировали на стрельбу по бутылкам из винтовки и пистолета в Волковыске. Фото: sudexpert.gov.by.
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