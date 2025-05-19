Пьяный мотоциклист перевернул «Урал» с двумя девушками в Воронежской области

Мотоцикл «Урал» перевернулся ночью в селе Чесменка Бобровского района. Пострадали 20-летний водитель и две 17-летние пассажирки, которые находились в боковом прицепе. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 19 мая.
Авария произошла около 00:30. 20-летний местный житель без водительских прав ехал на мотоцикле ИМЗ-8 «Урал» с боковым прицепом. По предварительным данным, на повороте с гравийной дороги на асфальт водитель не справился с управлением. В итоге транспорт перевернулся.
В результате ДТП водитель и пассажирки получили травмы и обратились за медицинской помощью. Как показало освидетельствование, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,32 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.