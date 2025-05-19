Пьяный мотоциклист перевернул «Урал» с двумя девушками в Воронежской области

Авария произошла около 00:30. 20-летний местный житель без водительских прав ехал на мотоцикле ИМЗ-8 «Урал» с боковым прицепом. По предварительным данным, на повороте с гравийной дороги на асфальт водитель не справился с управлением. В итоге транспорт перевернулся.