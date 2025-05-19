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Гимнастка сорвалась с высоты в цирке Астаны

Инцидент произошел в цирке Астаны. Во время выступления с высоты сорвалась гимнастка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Информацию подтвердили в городском управлении общественного здравоохранения.

Девушка получила травму, упав в цирке с высоты пяти метров. С места происшествия ее забрала бригада скорой медицинской помощи. У нее диагностированы травма головы и сотрясение мозга. Общее состояние средней тяжести, стабильное.

сообщили в управлении

В управлении также уточнили, что сейчас пострадавшая находится в отделении политравмы. Политравма (множественная травма) — это совокупность нескольких травм, каждая из которых требует специального лечения.