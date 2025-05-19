В Усть-Ишимском районе Омской области готовятся к большой воде

Власти Усть-Ишимского района Омской области объявили о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой наводнения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Омской области. Решение принято для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и минимизации последствий стихийного бедствия.
По информации районной администрации, ведется активная подготовка к возможному развитию событий. В частности, планируется развернуть четыре пункта временного размещения, рассчитанных на 540 человек. Подготовлена спецтехника для эвакуации населения.
Центральной районной больнице Усть-Ишима дано распоряжение провести инвентаризацию лекарственных запасов в фельдшерско-акушерских пунктах в сельских поселениях. В населенных пунктах формируются резервы продовольствия, товаров первой необходимости и горюче-смазочных материалов.
Меры по предотвращению последствий паводка приняты с учетом опыта разрушительного наводнения 2024 года, когда Усть-Ишимский район особенно сильно пострадал. Напомним, 17 мая 2024 года в Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Тогда стихия затопила около 650 жилых домов и 1,1 тысячи приусадебных участков, более 2 тысяч жителей были эвакуированы. Общий ущерб от наводнения оценивался приблизительно в 3 млрд рублей.