В Усть-Ишимском районе Омской области готовятся к большой воде

Меры по предотвращению последствий паводка приняты с учетом опыта разрушительного наводнения 2024 года, когда Усть-Ишимский район особенно сильно пострадал. Напомним, 17 мая 2024 года в Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Тогда стихия затопила около 650 жилых домов и 1,1 тысячи приусадебных участков, более 2 тысяч жителей были эвакуированы. Общий ущерб от наводнения оценивался приблизительно в 3 млрд рублей.