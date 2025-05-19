В Ростовской области обезвредили авиабомбу ФАБ-100

В Ростовской области уничтожили фугасную авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
100-килограммовый боеприпас обнаружили во время земляных работ вблизи станицы Обливской. Ликвидацию потенциально опасной находки провели пиротехники Донского спасательного центра МЧС 15 мая.
— Авиабомбу вывезли на полигон и подорвали наружным накладным зарядом, соблюдая меры безопасности, — рассказали в экстренном ведомстве.
Добавим, всего с начала 2025 года донские специалисты обезвредили 18 авиабомб и еще 51 боеприпас. Спасатели напоминают: подобные предметы нельзя трогать или передвигать самостоятельно, нужно сразу же звонить по номеру «112».