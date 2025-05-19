Аномальную активность черных неизвестных жуков зафиксировали в Башкирии

Жители Башкирии встревожены нашествие черных насекомых. Сельчане и дачники переживают за свой урожай и задаются вопросом, являются ли насекомые с плотным телосложением и прозрачными крыльями вредителями.
Как рассказали в Россельхозцентре республики, загадочными насекомыми оказались весенние толстоножки (Bibio marci), которые совершенно безвредными для человека.
Толстоножки относятся к семейству Bibionidae и известны в народе как «майские мушки». Хотя многим они кажутся новыми обитателями региона, на самом деле эти насекомые давно живут в Башкирии, просто обычно остаются незамеченными. Их массовый вылет происходит после продолжительных дождей, когда устанавливается оптимальная для них влажность и температура.
Как отмечают местные жители, этих насекомых можно часто увидеть на цветущих растениях. Некоторые наблюдали их на черемухе, после чего дерево давало меньше плодов. Другие замечали скопления мух на калине вместе с тлей и муравьями.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.