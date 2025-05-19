Аномальную активность черных неизвестных жуков зафиксировали в Башкирии

Толстоножки относятся к семейству Bibionidae и известны в народе как «майские мушки». Хотя многим они кажутся новыми обитателями региона, на самом деле эти насекомые давно живут в Башкирии, просто обычно остаются незамеченными. Их массовый вылет происходит после продолжительных дождей, когда устанавливается оптимальная для них влажность и температура.