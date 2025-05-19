Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трактор выехал на жд пути перед «Тальго» сообщением Атырау — Алматы

Машинист предотвратил столкновение с трактором на железнодорожном переезде, передает BAQ.KZ.

Источник: pixabay.com

На регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде участка Жосалы — Кызылорда машинист поезда № 42 «Тальго» сообщением Атырау — Алматы применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с трактором марки «Беларус».

Водитель трактора, нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся поездом и скрылся с места происшествия. Информация о происшествии передана в линейный отдел полиции на станции Кызылорда.

Причиной инцидента стало нарушение ПДД водителем автотранспорта.