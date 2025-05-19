Трактор выехал на жд пути перед «Тальго» сообщением Атырау — Алматы

На регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде участка Жосалы — Кызылорда машинист поезда № 42 «Тальго» сообщением Атырау — Алматы применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с трактором марки «Беларус».
Водитель трактора, нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся поездом и скрылся с места происшествия. Информация о происшествии передана в линейный отдел полиции на станции Кызылорда.
Причиной инцидента стало нарушение ПДД водителем автотранспорта.