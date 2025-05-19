Кнут без пряника: в Приморье учительница избила школьницу

В ходе проверки опросят директора и учителей школы, а также родителей и школьников. Это уже не первый случай применения недопустимых методов воспитания в школах Приморья. Напомним, ранее в Новошахтинском учительница ударила школьника по затылку. Теперь женщине грозит штраф до ста тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.