74-летняя пермячка взыскала деньги с пенсионерки, избившей её 8 марта

Жительница Перми в возрасте 74-х лет взыскала компенсацию с пенсионерки, которая избила её 8 марта, сообщает Орджоникидзевский районный суд.
По данным инстанции, ссора между пожилыми пермячками произошла 8 марта 2024 года. Женщины выпивали вместе и поссорились на почве употребления алкоголя, из-за чего одна из пенсионерок начала бить подругу: она ударила её по телу и голове, причинив боль. В отношении нападавшей был составлен протокол по статье КоАП РФ «Побои».
Суд признал женщину виновной и назначил ей административный штраф в пять тысяч рублей. После этого пострадавшая решила также взыскать с обидчицы компенсацию.
«В обоснование исковых требований истец указала, что из-за противоправных действий своей обидчицы испытала чувство унижения, страха, стресс, сильную физическую боль, на протяжении полутора месяцев не могла спать в горизонтальном положении. На сегодняшний день испытывает постоянное чувство страха за свою жизнь и здоровье, повышенное давление», — рассказывает суд.
Учитывая поведение обеих сторон, иск был удовлетворён частично — в пользу пострадавшей пенсионерки было решено взыскать 65 тысяч рублей и компенсацию за судебные расходы. Сейчас решение суда уже вступило в законную силу.