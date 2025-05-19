74-летняя пермячка взыскала деньги с пенсионерки, избившей её 8 марта

По данным инстанции, ссора между пожилыми пермячками произошла 8 марта 2024 года. Женщины выпивали вместе и поссорились на почве употребления алкоголя, из-за чего одна из пенсионерок начала бить подругу: она ударила её по телу и голове, причинив боль. В отношении нападавшей был составлен протокол по статье КоАП РФ «Побои».