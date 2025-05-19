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В Иркутском районе на дороге «Иркутск-Дорожный строитель» погиб мотоциклист

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 19 мая в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 43-летний мотоциклист. Как КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась на восьмом километре автодороги «Иркутск-Дорожный строитель». 47-летняя водитель машины «Ниссан Мурано» ехала по встречной полосе и нарушила правила дорожного движения.

— Женщина двигалась в направлении поселка Мельничная Падь. При повороте налево не предоставила преимущество в движении водителю мотоцикла, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины дорожного инцидента.