В Иркутском районе на дороге «Иркутск-Дорожный строитель» погиб мотоциклист

Утром 19 мая в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 43-летний мотоциклист. Как КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась на восьмом километре автодороги «Иркутск-Дорожный строитель». 47-летняя водитель машины «Ниссан Мурано» ехала по встречной полосе и нарушила правила дорожного движения.