В Иркутском районе на дороге «Иркутск-Дорожный строитель» погиб мотоциклист

Утром 19 мая в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. Погиб 43-летний мотоциклист. Как КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась на восьмом километре автодороги «Иркутск-Дорожный строитель». 47-летняя водитель машины «Ниссан Мурано» ехала по встречной полосе и нарушила правила дорожного движения.
— Женщина двигалась в направлении поселка Мельничная Падь. При повороте налево не предоставила преимущество в движении водителю мотоцикла, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины дорожного инцидента.