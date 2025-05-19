Волгоградский бизнесмен задержан за контрабанду военных технологий

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области вместе с коллегами из Астраханской таможни пресекли незаконную деятельность 58-летнего гендиректора торговой компании, подозреваемого в контрабанде оборудования двойного назначения. Речь идет о фильтрах для защиты от кислых газов и паров аммиака, которые могут использоваться при производстве военной техники.
В региональном управлении ФСБ пояснили: с 2018 по 2020 год фирма из Волгограда поставляла эту продукцию за рубеж по договору с иностранной строительной компанией. Однако товары подлежали экспортному контролю, а у компании не было лицензии на их вывоз. Более того, организация не входила в реестр участников внешнеэкономической деятельности, которым разрешен безлицензионный экспорт подобных товаров.
На основании материалов дознания Астраханской таможни против гендиректора возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров.