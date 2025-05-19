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Число погибших волгоградцев в ДТП с маршруткой в Калмыкии выросло до 4

В ГУ МЧС по региону опубликовали уточненную информацию о жертвах аварии.

В ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли 7 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, четверо из них были жителями Волгоградской области. Ранее в администрации региона сообщали о двух погибших.

В результате аварии еще трем жителям Волгоградской области понадобилась медицинская помощь. Один из них сейчас находится в больнице Астрахани, уточнили в пресс-службе администрации губернатора Каспийского региона.

Напомним, лобовое столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло в 02.10 19 мая в районе поселка Цаган-Аман. Маршрутка ехала из Волгограда в Астрахань.

По предварительным данным, виновником ДТП на трассе в Калмыкии может быть водитель волгоградского микроавтобуса «Фольксваген». Маршрутка выехала на встречную полосу движения. Мужчину доставили в больницу.