В Омске судят экс-замначальника УФСИН за «всё включено» для члена «банды Цапков»

Как рассказал «СуперОмску» заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Омской области Юрий Остапенко, по версии следствия, Гусева контролировала магазин: убрала штатных продавцов, не допускала их к складу, лично принимала заказы и деньги, в том числе на свою банковскую карту. Бабаян координировал всю схему, поставлял оборудование, организовал в колонии кухню и контролировал приготовление пищи для заключённых. Официально — этого не существовало.