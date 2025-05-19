В Омске судят экс-замначальника УФСИН за «всё включено» для члена «банды Цапков»

В Омске начнётся суд над бывшим заместителем начальника УФСИН по Омской области Дмитрием Доминым и его сообщниками. Как установило следствие, в исправительной колонии № 6 была организована система привилегий для осуждённых, в том числе участника резни в Кущёвке Вячеслава Цеповяза. Ему, как выяснилось, передавались дорогие продукты, включая торты, мороженое, шашлыки, красную рыбу и экзотические фрукты — всего не менее 45 незаконных передач.
По данным СУ СК России по Омской области, дело расследовалось вторым отделом по особо важным делам и касается превышения должностных полномочий и пособничества в этом преступлении (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Следствие установило, что в ИК-6 был создан фиктивный магазин, который использовался как канал поставки дорогих продуктов осуждённым, минуя проверки, учёт и ограничения. Схему организовал бывший начальник колонии, а позже замглавы регионального УФСИН Дмитрий Домин. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся Пилипенко (начальник ИК-6), а также предприниматели Гусева и Бабаян, действовавшие как посредники и организаторы поставок.
Как рассказал «СуперОмску» заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Омской области Юрий Остапенко, по версии следствия, Гусева контролировала магазин: убрала штатных продавцов, не допускала их к складу, лично принимала заказы и деньги, в том числе на свою банковскую карту. Бабаян координировал всю схему, поставлял оборудование, организовал в колонии кухню и контролировал приготовление пищи для заключённых. Официально — этого не существовало.
Продукты поставлялись без акцизов, вне ассортимента, утверждённого договором, и продавались по завышенным ценам. Заказанные передачи не проверялись, не учитывались, не вносились в личные карточки осуждённых. Для спецконтингента — включая Цеповяза — это означало практически неограниченное снабжение деликатесами.
По словам Юрия Остапенко, в интересах Вячеслава Цеповяза через магазин, например, закупались клубника, глазированные сырки, красная рыба, элитные сладости, шашлыки и фрукты. Каждая передача обходилась примерно в 35 тысяч рублей, а к его дню рождения — 64 тысячи рублей, включая три торта.
Показания дал брат Цеповяза: он связывался с Гусевой и Бабаяном, перечислял деньги, сообщал, что именно нужно передать. Передачи доставлялись напрямую, без досмотра.
По версии следствия, руководители УФСИН действовали из карьерных соображений: повышенная прибыль магазина увеличивала отчисления в бюджет и фонд ветеранов УИС, что благоприятно отражалось на статистике колонии и её рейтингах. Кроме того, Домин добивался поощрений для Пилипенко, включая благодарности за «успешное руководство».
Следствие завершено, материалы переданы в суд. Вину признаёт только Юлия Гусева — уголовное дело против неё прекращено по статье о деятельном раскаянии. Остальные фигуранты, включая Домина, свою вину не признают.