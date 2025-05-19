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Пять человек погибли и 20 пострадали в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Пять человек погибли и 20 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на территории Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 12 по 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых пять человек погибли, 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

В четырех авариях с участием пешеходов пострадали четверо, в том числе ребенок. 150 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 21 водитель привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Неделей раннее на дорогах региона пострадали 12 взрослых и восемь детей, 165 раз правоохранители останавливали водителей в состоянии опьянения.