Пять человек погибли и 20 пострадали в ДТП в Крыму

«В период с 12 по 18 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых пять человек погибли, 20 получили ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.
В четырех авариях с участием пешеходов пострадали четверо, в том числе ребенок. 150 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 21 водитель привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Неделей раннее на дорогах региона пострадали 12 взрослых и восемь детей, 165 раз правоохранители останавливали водителей в состоянии опьянения.