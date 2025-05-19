Петербурженку отправили в колонию за махинации с турпутевками на 2 млн рублей

Суд признал петербурженку виновной в мошенничестве и присвоении денежных средств. Она получила пять лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
— С 2018 по 2019 год женщина занимала руководящие и менеджерские должности в двух туристических фирмах, — отмечается в сообщении надзорного органа.
Под видом бронирования поездок она заключала с людьми договоры и получала предоплату за туры в Грецию, Италию, Турцию, ОАЭ, Вьетнам, Доминикану и другие страны. Стоимость путевок доходила до 660 тысяч рублей, но поездки так и не были организованы.
Путешествия оказались фикцией — деньги клиентов она тратила по своему усмотрению. Пострадали 16 человек, а общий ущерб составил более 2 млн рублей. С учетом позиции гособвинителя подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы. Суд учел характер преступлений и их продолжительность, признав действия осужденной умышленными и систематическими.