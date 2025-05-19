Петербурженку отправили в колонию за махинации с турпутевками на 2 млн рублей

Под видом бронирования поездок она заключала с людьми договоры и получала предоплату за туры в Грецию, Италию, Турцию, ОАЭ, Вьетнам, Доминикану и другие страны. Стоимость путевок доходила до 660 тысяч рублей, но поездки так и не были организованы.