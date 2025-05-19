Мошенники выманили у пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом диспансеризации

В Подмосковье мошенники обманули пожилую женщину, выманив у неё 1,5 млн рублей под предлогом прохождения диспансеризации и защиты от незаконного списания средств. Пенсионерке звонили от имени медиков и сотрудников правоохранительных органов, а деньги передавались через курьера. После того как женщина поняла, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию.