Мошенники выманили у пенсионерки полтора миллиона рублей под предлогом диспансеризации

В Московской области мошенники похитили у пожилой женщины 1,5 млн рублей, обманывая её историями о прохождении диспансеризации и необходимостью защиты денежных средств от незаконного списания.
Как сообщили в полиции, злоумышленники подошли к делу основательно и обрабатывали потерпевшую в несколько этапов. Сначала женщине якобы поступил звонок из поликлиники. Мужчина, представившийся сотрудником учреждения здравоохранения, сообщил, что ей необходимо пройти диспансеризацию, а для этого — назвать код из SMS-сообщения, которое она получила.
В этот же день пенсионерке позвонили якобы от лица правоохранительных органов и сотрудников Росфинмониторинга. Звонившие заявили, что неизвестный пытается обналичить средства с её банковского счёта, используя поддельную доверенность. Чтобы предотвратить хищение, якобы требовалось срочно снять все деньги и передать их на временное хранение официальному представителю для перевода на «безопасный счёт».
Поверив словам собеседников, женщина передала 1,5 млн рублей курьеру, который прибыл за средствами домой. Лишь спустя время она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину, который в преступной схеме выполнял роль курьера.
«Установлено, что злоумышленник в интернете нашёл работу. По телефону неизвестные называли ему адреса, по которым он должен был забирать денежные средства, затем переводить их или передавать через поставных лиц работодателю, оставляя себе процент от суммы», — прокомментировала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранительными органами проводятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности на территории региона, а также выявлению возможных соучастников преступления.