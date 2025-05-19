Лесной пожар угрожает двум поселкам в Забайкалье

В Читинском районе Забайкалья разыгралась драматическая битва со стихией — лесной пожар, охвативший уже 25 гектаров, угрожает населенным пунктам Песчанка и Атамановка. КАк сообщили в ГУ МЧС и Минприроды края, на передовой линии огня сосредоточены значительные силы: 60 пожарных с 15 единицами спецтехники ведут наземную операцию, в то время как 50 спасателей аэромобильной группировки, экстренно прибывших из Хабаровска, усиливают оборону.