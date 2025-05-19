Житель Башкирии убил мужчину и сбежал с места преступления

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, по версии следствия, 11 мая нетрезвый мужчина из личной неприязни нанёс потерпевшему многочисленные удары руками по различным частям тела, от которых последний скончался на месте происшествия. Испугавшись привлечения к ответственности, мужчина скрылся с места совершения преступления и был задержан сотрудниками полиции 16 мая.