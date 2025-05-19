В Самаре банда лжетаксистов разводила пассажиров на деньги и драгоценности

Следственным отделом УМВД России по городу Самаре расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ: п. б ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и п. а, д ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершённый группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Полицейскими задержаны четверо жителей Самары, подозреваемых в совершении преступлений. Среди них трое ранее судимых мужчин 1987, 1978 и 1989 годов рождения, а также ранее не судимый мужчина 1989 года рождения.
Выяснилось, что задержанные действовали сообща, выбирая жертв среди граждан, покидающих развлекательные заведения в состоянии алкогольного опьянения. Под видом такси они предлагали подвезти потерпевших домой, предварительно предлагая алкогольные напитки, создавая условия для глубокого опьянения пассажиров.
После того как жертвы теряли сознание, злоумышленники похищали драгоценности и электронику, высаживая людей в пустынных районах города. В настоящее время следствие устанавливает связь задержанных с другими похожими преступлениями.
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