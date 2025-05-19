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В Самаре эвакуировали 960 детей из школы № 91 из-за ложной тревоги 19 мая

В самарской школе № 91 произошла ложная тревога — их-за нее вывели детей и персонал из учреждения.

В самарской школе № 91 произошла ложная тревога — их-за нее вывели детей и персонал из учреждения. Об этом стало известно от областного ГУ МЧС.

Всего здание покинули 960 детей и 60 сотрудников.

В МЧС рассказали, что спасатели констатировали ложное срабатывание сигнализации.

Ранее мы писали о крупном пожаре в одной из квартир на улице Советской Армии. Там из здания тоже были эвакуированы люди, в том числе хозяин квартиры.

Больше интересных новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».