В Самаре 18 мая на пожаре пострадал пожилой горожанин, еще 5 человек спасены

Вечером 18 апреля поступила информация о возгорании в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Самара, улица Советской Армии, дом № 222.
Сообщалось, что огонь охватил личные вещи жильцов на первом этаже строения.
Однако ситуация осложнялась тем, что дым распространился вверх, достигнув третьего этажа, где находились жители, которым срочно понадобилась помощь.
Благодаря оперативной работе сотрудников пожарной службы МЧС России, пострадавшим удалось быстро эвакуироваться с использованием специальных спасательных приспособлений.
При ликвидации чрезвычайной ситуации выяснилось, что непосредственно пострадал пожилой мужчина 1964 года рождения, являвшийся владельцем загоревшейся квартиры. Несмотря на произошедшее, жертв удалось избежать.
Возгорание удалось полностью устранить спустя некоторое время — в 20 часов 37 минут вечера, когда площадь распространения огня составила 15 квадратных метров.
Для оперативного реагирования и устранения возгорания привлекли усилия тридцати четырех специалистов противопожарной службы, а также восемь единиц специализированной техники.
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