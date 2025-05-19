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Женщина на китайском кроссовере сбила самокатчика в Самаре днем 18 мая

Это случилось в воскресенье днем в Промышленном районе города. Потребовалась госпитализация.

Это случилось в воскресенье днем в Промышленном районе города. Потребовалась госпитализация, рассказали в региональном главке.

38-летняя женщина на китайском кроссовере GAC GS8 врезалась в 35-летнего мужчину на электросамокате около кирпичной трехэтажки на улице Краснодонской, 11. Тот следовал в попутном направлении.

После столкновения последнего отвезли в медучреждение. Также 18 мая в Кировском районе Самары произошло ДТП с 12-летним велосипедистом. Ему назначили амбулаторное лечение.

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