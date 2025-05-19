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В Самарской области мужчина украл у знакомой бытовую технику на 20 тысяч рублей

В Тольятти произошла кража после застолья.

В Тольятти произошла кража после застолья. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что одна из местных жительниц обратилась в правоохранительные органы, где поведала о том, что после застолья обнаружила пропажу бытовой техники.

После оперативных мероприятий стало известно, что технику украл мужчина — один из участников застолья. Ранее он был судим за мошенничество.

На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что сдал технику в ломбард, а деньги уже потратил.

Силовики завели уголовное дело по статье «Кража».

Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».