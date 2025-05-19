Мальчик на велосипеде столкнулся с парнем на самокате в Кировском районе Самары

Авария произошла в воскресенье вечером. Ребенку потребовалась медпомощь, объяснили в областном ГУ МВД.
12-летний велосипедист и 22-летний парень на электросамокате столкнулись вблизи панельной девятиэтажки на проспекте Кирова, 379. После ДТП мальчика отвезли в больницу. Позже назначили амбулаторное лечение.
В тот же день в Сызранском районе губернии водитель иномарки насмерть сбил пенсионера, который перебегал дорогу.
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