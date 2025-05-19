Водитель Renault Logan насмерть сбил пенсионера в Самарской области 18 мая

Это случилось в воскресенье ночью в Сызранском районе губернии. Подробностями поделились представители регионального главка.
Правоохранители уточнили: 44-летний мужчина на Renault Logan ехал по дороге подъезд к Ульяновску. На 328-м километре (в направлении Сызрани) сбил 73-летнего пешехода.
Тот перебегал проезжую часть. Умер до приезда медиков. Светоотражающих элементов на нем не было. Всего 18 мая в губернии зарегистрировали семь ДТП с восемью пострадавшими и 333 нарушения ПДД.
А в Самаре женщина за рулем ВАЗа сбила горожанку, проехав на красный свет.
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