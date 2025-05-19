В Самаре спасли пять жильцов на пожаре на улице Советской Армии 18 мая

В Самаре 18 мая произошло возгорание в одном из многоквартирных домов на улице Советской Армии. Об этом стало известно от регионального ГУ МЧС.
Выяснилось, что пламя разнеслось по площади 15 квадратных метров, а дым от него быстро заполнил большую часть здания.
Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 5 человек. Погибших при пожаре не выявлено.
Спасти удалось и владельца квартиры, где произошел пожар — им оказался 61-летний мужчина.
Всего в тушении приняли участие 34 человека и 8 единиц спецтехники.
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