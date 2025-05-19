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Приставы Самарской области взыскали алименты на 433 миллиона с начала 2025 года

Правоохранители рассказали о работе в регионе в этом направлении.

Правоохранители рассказали о работе в регионе в этом направлении.

Всего с начала нынешнего года местные приставы взыскали алименты в пользу детей на 433 млн рублей. Деньги собирали с нарушителей в принудительном порядке, уточнили в областном ГУ ФССП.

«Основной задачей остается побуждение должников к исполнению родительских обязательств. В большинстве случаев через различные меры воздействия: арест имущества, ограничение в спецправе на управление авто, привлечения к административной и уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Также в Самарской области до 2 июня продлится акция «Судебные приставы — детям». По ней правоохранители обещают оказывать помощь детям в случае нарушения их прав.

Ранее местным опекунам рассказали, какие имущественные права есть у юных жителей губернии.

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