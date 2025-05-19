Самолет SSJ-100 на пути из Нового Уренгоя в Самару встретился с дельтапланом

Во время рейса самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Нового Уренгоя в Самару, пилотам пришлось столкнуться с нестандартной ситуацией.
Инцидент произошел утром 17 мая 2025 года, когда воздушное судно находилось примерно на высоте 5500 футов (1,6 км) над территорией аэродрома Курумоч.
Экипаж авиалайнера, принадлежавшего авиаперевозчику «ИрАэро», неожиданно обнаружил поблизости расположенный дельтаплан, находившийся практически на одной высоте с самолетом.
Расстояние между двумя объектами составляло около 1,6 километров — достаточно близкое расстояние, чтобы вызвать тревогу среди пилотов.
Благодаря профессионализму экипажа, столкновение было успешно предотвращено. По данным метеорологических служб, погода в этот период была благоприятной для полетов, что также способствовало благополучному исходу инцидента.
Информация о воздушном происшествии появилась благодаря сообщению в Telegram-канале «Aviaincident».
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