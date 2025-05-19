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Полицейские задержали жительницу Назарово, которая пыталась ограбить заправку по указке мошенников

Сотрудники полиции задержали 21-летнюю девушку, которую мошенники заставили принести на АЗС муляж бомбы и потребовать отдать ей деньги.

Сотрудники полиции задержали 21-летнюю девушку, которую мошенники заставили принести на АЗС муляж бомбы и потребовать отдать ей деньги.

Как установили правоохранители, девушка, находясь под психологическим прессингом телефонных мошенников, сначала взяла несколько микрозаймов и перевела все средства на указанный ими счет. Общая сумма ущерба составила около 21 тысячи рублей.

Затем, следуя их указаниям, она направилась на автозаправку с предметом, выдаваемым ей за взрывное устройство, чтобы похитить деньги из кассы. Вызванные на место бойцы Росгвардии изъяли предмет, который оказался муляжом и угрозы не представлял.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ).