Полицейские задержали жительницу Назарово, которая пыталась ограбить заправку по указке мошенников

Затем, следуя их указаниям, она направилась на автозаправку с предметом, выдаваемым ей за взрывное устройство, чтобы похитить деньги из кассы. Вызванные на место бойцы Росгвардии изъяли предмет, который оказался муляжом и угрозы не представлял.