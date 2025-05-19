«Не заметил из-за тонировки»: пьяный водитель насмерть задавил семейную пару

Стали известны подробности ДТП, случившегося 17 мая в селе Дзержинское Красноярского края, где водитель «ВАЗа» сбил мужчину и женщину в темное время суток. Причиной того, что он заметил их слишком поздно, стала глубокая тонировка стекол автомобиля.
«Автомобилист, двигаясь с существенным превышением скорости, совершил наезд на семейную пару, которая шла по краю проезжей части дороги в попутном направлении. От полученных травм пешеходы скончались на месте», — сообщили в краевой службе ГАИ.
О том, что помешала именно тонировка, рассказал сам водитель — по его словам, он не успел привыкнуть к затемнению стекол. Следствие установило, что автомобилист увидел пешеходов всего за 30 метров до столкновения. Кроме того, экспертиза показала повышенное содержание алкоголя в его крови.