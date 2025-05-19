«Не заметил из-за тонировки»: пьяный водитель насмерть задавил семейную пару

О том, что помешала именно тонировка, рассказал сам водитель — по его словам, он не успел привыкнуть к затемнению стекол. Следствие установило, что автомобилист увидел пешеходов всего за 30 метров до столкновения. Кроме того, экспертиза показала повышенное содержание алкоголя в его крови.