Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярска разбил бутылку о голову 12-летнего мальчика

О драке между подростком и взрослым мужчиной написал один из местных ТГ-каналов.

О драке между подростком и взрослым мужчиной написал один из местных ТГ-каналов.

Как сообщают подписчики паблика «Короче, Красноярск», группа подростков стояла на общем балконе многоквартирного дома. Через некоторое время к ним вышла женщина и сделала компании замечание. Один из мальчиков спустился вниз, где встретил мужа женщины, который, по его словам, начал проявлять агрессию в его сторону — предположительно, он был пьян.

После этого подросток пожаловался на мужчину своим друзьям, те тоже спустились и между ними завязался конфликт.

По словам очевидца, мужчина заставил одного из подростков встать на колени и ударил по голове ладонью, а второму якобы разбил бутылку о голову. Так или иначе, на место столкновения прибыла полиция и скорая помощь, а пострадавшего забрали в травмпункт.

Личность мужчины, участвовавшего в конфликте, устанавливается.