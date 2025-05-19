Житель Красноярска разбил бутылку о голову 12-летнего мальчика

О драке между подростком и взрослым мужчиной написал один из местных ТГ-каналов.
Как сообщают подписчики паблика «Короче, Красноярск», группа подростков стояла на общем балконе многоквартирного дома. Через некоторое время к ним вышла женщина и сделала компании замечание. Один из мальчиков спустился вниз, где встретил мужа женщины, который, по его словам, начал проявлять агрессию в его сторону — предположительно, он был пьян.
После этого подросток пожаловался на мужчину своим друзьям, те тоже спустились и между ними завязался конфликт.
По словам очевидца, мужчина заставил одного из подростков встать на колени и ударил по голове ладонью, а второму якобы разбил бутылку о голову. Так или иначе, на место столкновения прибыла полиция и скорая помощь, а пострадавшего забрали в травмпункт.
Личность мужчины, участвовавшего в конфликте, устанавливается.