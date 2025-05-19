Житель Красноярска разбил бутылку о голову 12-летнего мальчика

Как сообщают подписчики паблика «Короче, Красноярск», группа подростков стояла на общем балконе многоквартирного дома. Через некоторое время к ним вышла женщина и сделала компании замечание. Один из мальчиков спустился вниз, где встретил мужа женщины, который, по его словам, начал проявлять агрессию в его сторону — предположительно, он был пьян.