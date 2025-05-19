Школьника из Красноярска сбила машина на пешеходном переходе

Судя по записям, женщина на «Мазде» привезла сына в школу и высадила его прямо на проезжей части недалеко от пешеходного перехода. Когда ребенок вышел из машины, она поехала дальше — в этот момент из-за припаркованного автомобиля выбежал мальчик и ударился о правую сторону «Мазды».