Школьника из Красноярска сбила машина на пешеходном переходе

Мальчик, бежавший в школу в Преображенском, был сбит на дороге. ДТП произошло около дома № 12 на улице Петра Подзолкова и попало на камеры уличного наблюдения.
Судя по записям, женщина на «Мазде» привезла сына в школу и высадила его прямо на проезжей части недалеко от пешеходного перехода. Когда ребенок вышел из машины, она поехала дальше — в этот момент из-за припаркованного автомобиля выбежал мальчик и ударился о правую сторону «Мазды».
Запись произошедшего опубликовал местный ТГ-паблик.
В ГАИ пока не комментируют случившееся. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи, оказывающие помощь мальчику.