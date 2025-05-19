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Школьника из Красноярска сбила машина на пешеходном переходе

Мальчик, бежавший в школу в Преображенском, был сбит на дороге. ДТП произошло около дома № 12 на улице Петра Подзолкова и попало на камеры уличного наблюдения.

Мальчик, бежавший в школу в Преображенском, был сбит на дороге. ДТП произошло около дома № 12 на улице Петра Подзолкова и попало на камеры уличного наблюдения.

Судя по записям, женщина на «Мазде» привезла сына в школу и высадила его прямо на проезжей части недалеко от пешеходного перехода. Когда ребенок вышел из машины, она поехала дальше — в этот момент из-за припаркованного автомобиля выбежал мальчик и ударился о правую сторону «Мазды».

Запись произошедшего опубликовал местный ТГ-паблик.

В ГАИ пока не комментируют случившееся. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи, оказывающие помощь мальчику.