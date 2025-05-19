За выходные в Красноярском крае было потушено 36 пожаров

Прошлой ночью в садовом обществе «Здоровье» Красноярска произошел пожар в бане, причиной которого стало короткое замыкание в электропроводке. Два подростка пострадали и были госпитализированы с ожогами. В результате огонь повредил стены и потолочное перекрытие бани на площади 25 квадратов. Возгорание было ликвидировано усилиями 5 единиц техники и 21 человека.