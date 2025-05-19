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За выходные в Красноярском крае было потушено 36 пожаров

Всего, по информации регионального МЧС, на них пострадало два человека, спасено трое. Также было ликвидировано 9 палов травы на общей площади более 30 га.

Всего, по информации регионального МЧС, на них пострадало два человека, спасено трое. Также было ликвидировано 9 палов травы на общей площади более 30 га.

Прошлой ночью в садовом обществе «Здоровье» Красноярска произошел пожар в бане, причиной которого стало короткое замыкание в электропроводке. Два подростка пострадали и были госпитализированы с ожогами. В результате огонь повредил стены и потолочное перекрытие бани на площади 25 квадратов. Возгорание было ликвидировано усилиями 5 единиц техники и 21 человека.

В садовом обществе «Родничек» Березовского района из-за неисправной печи сгорели садовый дом и хозпостройка общей площадью 120 кв.м. С огнем боролись 11 человек и 3 единиц техники.

На ликвидацию последствий ДТП силы МЧС России выезжали 5 раза, спасен 1 человек. Происшествий на воде, как утверждает МЧС, не было.

Всего за неделю спасатели потушили 165 пожаров, примерно треть из них (51 возгорание) пришлось на пал травы. На ликвидацию ДТП силы и средства МЧС России привлекались 18 раз.