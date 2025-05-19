Алатырская администрация попросила не употреблять речную рыбу из-за возможного загрязнения

Администрация Алатырского муниципального округа Чувашской Республики призвала местных жителей воздержаться от употребления рыбы из реки Алатырь в связи с массовой гибелью водных обитателей. Также гражданам рекомендовано избегать отдыха на берегах водоёма. Специалисты уже проводят расследование, направленное на установление причин произошедшего.
Как говорится в официальном заявлении:
«В связи с массовой гибелью рыбы в реке Алатырь администрация Алатырского муниципального округа категорически не рекомендует употреблять её в пищу».
Ранее корреспондент телеканала РЕН ТВ Кирилл Ольков сообщал, что экологическая ситуация в регионе может быть связана с деятельностью промышленных предприятий в Мордовии, которые сливают отходы в реку Алатырь. По его данным, такие действия несут угрозу как природе, так и здоровью местных жителей.
Жители населенных пунктов, прилегающих к реке, также отмечали, что вода в Алатыре долгое время остаётся мутной и грязной: на дне лежит чёрный ил, а на поверхности плавают белые хлопья, напоминающие производственные отходы.