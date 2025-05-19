Алатырская администрация попросила не употреблять речную рыбу из-за возможного загрязнения

Ранее корреспондент телеканала РЕН ТВ Кирилл Ольков сообщал, что экологическая ситуация в регионе может быть связана с деятельностью промышленных предприятий в Мордовии, которые сливают отходы в реку Алатырь. По его данным, такие действия несут угрозу как природе, так и здоровью местных жителей.