В утренние часы из-за ремонта моста через Уршак ожидаются пробки

Специальная система на основе искусственного интеллекта проанализировала транспортные потоки и спрогнозировала возможные пробки во время предстоящего ремонта моста через реку Уршак близ Уфы. По словам руководителя дорожного управления «Приуралье» Дениса Абрамова, наибольшие затруднения ожидаются в утренние часы с 8:30 до 10:30 при въезде в город, и в вечернее время с 16:30 до 19:00 при выезде из столицы республики. Прогноз актуален в случае, если на дорогах не будет аварий.
Ремонтные работы на аварийном мосту запланированы с 3 июня по середину августа 2025 года. Наиболее активная фаза реконструкции придется на июнь и июль, когда наблюдается снижение транспортной нагрузки. Подрядчик будет работать в усиленном режиме — без перерывов и выходных, организовав две смены для непрерывного выполнения задач.
В ходе ремонта движение по мосту сохранится, но будет частично ограничено. Для автомобилистов останется доступным проезд по трем полосам с регулированием потока при помощи светофоров, а также будет организовано реверсивное движение.
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