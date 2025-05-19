В утренние часы из-за ремонта моста через Уршак ожидаются пробки

Специальная система на основе искусственного интеллекта проанализировала транспортные потоки и спрогнозировала возможные пробки во время предстоящего ремонта моста через реку Уршак близ Уфы. По словам руководителя дорожного управления «Приуралье» Дениса Абрамова, наибольшие затруднения ожидаются в утренние часы с 8:30 до 10:30 при въезде в город, и в вечернее время с 16:30 до 19:00 при выезде из столицы республики. Прогноз актуален в случае, если на дорогах не будет аварий.